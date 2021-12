Sol Pérez despidió el año con una bikini muy ajustada y levantó la temperatura

El 2021 esta llegando a su fin y Sol Pérez decidió despedirlo de la forma que mejor sabe y la conductora, que suele compartir imágenes suyas disfrutando del aire libre, ya sea disfrutando el calorcito o haciendo ejercicio, aprovechó la ocasión y con una ajustada bikini, reflexionó sobre el gran año que tuvo.

El posteo de Sol Pérez que levantó la temperatura de Instagram

“Una escapada para despedir este 2021 que me dejó tantas enseñanzas y sobre todo, me enamoro más de mi trabajo”, fue el texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar este posteo que cosechó más de 165 mil likes y muchísimos comentarios por parte de sus más de seis millones de seguidores.

Sol Pérez en la playa

Durante estos meses la blonda influencer tuvo un presente laboral muy bueno y entre tantos desafíos, decidió cambiar por completo de rumbo cuando se embarcó como una de las participantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity Argentina.

La estudiante de abogacía disfruta unas acaloradas vacaciones en las playas de La Barra en Punta del Este junto a su novio Guido Tomas Mazzoni, con quien planea casarse muy pronto: “Sí puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea. Él dijo que en el 2023 nos casábamos”, adelantó Sol sobre la posible fecha de boda con Guido.

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación en 2019.

Mientras que en “Nosotros a la Mañana”, programa transmitido por la pantalla de El Trece, donde ella es panelista, aseguró: “Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmo acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda” indicó Sol.