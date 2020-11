Sofía Clérici impactó en las redes con el enorme tatuaje que se hizo y ocupa gran parte de su cuerpo

Nadie puede negar que Sofía Clérici en las redes sociales apuesta a todo y, en la mayoría de los casos, sus publicaciones son extremadamente sensuales y provocativas.

Dueña de un cuerpo escultural, la modelo que se hizo conocida por un breve romance con Daniel Scioli y también por algunos coqueteos con Alejandro Fantino en los comienzos de “Animales Sueltos”, sorprende a sus fanáticos de las maneras menos pensadas.

Sofía Clérici en redes

Hace algunos días y amante de los tatuajes, Clérici compartió un su cuenta de Instagram el último gran diseño que sumó a su fisonomía.

Cubriendo gran parte de su espalda y parte de su cadera la morocha escribió: “Acá́ foto de mi tatuaje de la espalda tanto que me lo pedían mujer chikana gánster, mi cara) recién hecho como soy una loca de mierda me lo hice en 2 sesiones anestesiada con 200 inyecciones de anestesia para soportar el dolor por que fui a Florencio Varela q me quedaba lejos a hacérmelo con Flor q no recuerdo su Instagam ya lo pondré .... pero valió pena .... 2 hs de viaje en auto sola maneje.... pero ufff q fuego es para mis fanssss q lo querían ver a ver, chicas estoy orgullosa q me pidan por md estas cosas q se quieren tatuar mis tatuajes oseaaa .... me enorgullece no me afecta”, escribió la modelo.

Sofía Clérici en redes

Al frente de su emprendimiento de ropa erótica, la influencer supo hacerle frente a la pandemia además de algunos shows vía streaming que la ayudaron a mantenerse vigente en este tiempo de aislamiento.