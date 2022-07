Silvina Escudero deleitó a sus fans en bikini con postales jugadas desde Mallorca

Silvina Escudero se tomó un descanso de la rutina argenta y se fue de vacaciones por Europa. Desde Mallorca, la bailarina compartió varias postales sensuales en bikini que enloquecieron a sus seguidores. Ahora, la morocha se fue a París para disfrutar de una “luna de miel de amistad”.

Silvina Escudero abandonó el país para tomarse unas vacaciones merecidas por todo Europa. Empezó su tour por el viejo continente en las islas baleares, donde se mostró desde Palma de Mallorca. La bailarina ha enseñado su viaje minuto a minuto. Empezó sorprendiendo a sus fans con un video que aparecía en su casa, y de repente, estaba en el mar paradisíaco.

“Hola Mallorca, hola amiga! Ahora a disfrutar con @florezitarockera, después de 5 años y medio sin vernos! (5 años, 4 meses y 4 días… sí, tengo memoria absoluta para las fechas)”, escribió Silvina, en referencia a que hace este viaje sola con una amiga. En la publicación, aparece luciendo un bikini con escote profundo de diseño leopardo con toques turquesa.

Silvina Escudero sabe como pocas como deleitar a sus followers

La bailarina enamoró desde Palma de Mallorca

La bailarina se tomó un descanso por Europa

Luego, este lunes escribió en su cuenta de Instagram junto a un posteo de cinco fotos desde el mar de Portals Vells, en Mallorca. “Que lugar tan increíble… esto recién empieza”, expresó. En las postales, vistió un bikini color negro con lunares blancos y dejó planos de frente y de espalda, destacándose sus delineadas curvas.

Silvina Escudero deleita con adelantos de sus producciones más jugadas

Por otro lado, Silvina Escudero enloquece a su más de millón y medio de seguidores en Instagram con sus looks de moda donde la lencería ocupa un lugar importante. Además, cada tanto deleita a sus fans con sus destacados bailes al ritmo de las músicas de moda, demostrando que es una de las mejores bailarinas del mundo del espectáculo.

DivasPlay es la plataforma de contenido para adultos sin censura que cada vez más famosas tienen su cuenta. La primera en sumarse a la app fue Florencia Peña, y otra de las principales figuras hoy en día es Silvina Escudero. La bailarina deja todo en la plataforma y con cada adelanto de las producciones que sube a Instagram sube la temperatura.

Silvina Escudero, frente al espejo para DivasPlay

"Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe", bromeó Silvina

La bailarina utiliza su cuenta de Instagram para promocionar su perfil en Divas Play, donde sube contenido subido de tono, como el que compartió en las últimas horas a su perfil de Instagram. En esta ocasión, Silvina posó con un top negro deportivo muy escotado y jugó con sus manos bajándose un poco su jogging color rojo.

La bailarina dejó sin palabras a sus followers

La respuesta de Silvina Escudero a los rumores de su pelea con Celeste Muriega

Tras su salida de “Sex, viví tu experiencia”, la obra teatral de José María Muscari, Silvina Escudero se vio envuelta en una explosiva versión de la periodista Mariana Brey sobre una enemistad con Celeste Muriega.

Según indicó Brey en Socios del Espectáculo, Silvina Escudero “se dio de baja de la obra por celos hacia otra compañera, que se robaba todas las miradas del público por sus jugadas escenas”.

“Ella tenía un cuadro muy importante, pero las miradas iban para Celeste Muriega”, aseguró la panelista. “No tiene que ver con el aplauso, es por la performance”, aclaró luego de varios rumores sobre su supuesta “falta de adaptación al grupo de trabajo hasta un desacuerdo económico”.

Tras lanzarse el rumor, la ex protagonista de Sex salió a responder en las redes sociales para esclarecer el conflicto que divulgó Mariana Brey.

Celeste Muriega y Silvina Escudero en la obra de teatro "S3X, viví tu experiencia".

“Dijeron que me bajé porque me peleé a muerte con Celeste Muriega por celos. La amo a Celeste”, afirmó Silvina Escudero a través de sus historias de Instagram. “Es espectacular la manera de inventar. Lo bueno es que esta mentira no daña a nadie porque a veces mienten y sí lastiman a personas o hieren sentimientos”, aclaró.

Luego expresó que no solo ama a su amiga, sino que ambas fueron “confidentes todo el verano” y se llevan “espectacular”. “Nos queremos un montón. Así que Celeste toca perrísima salir a aclarar esto”, cerró.

Celeste Muriega y Silvina Escudero

Por otra parte, aseguró que la razón por la que se fue de la obra de Muscari tuvo que ver por una convocatoria a una gira. “No podía irme porque empezaba la facultad, saben bien que estoy estudiando locución. Así que ese es el motivo”, concluyó.