Silvina Escudero confesó que recibió un regalo de Ricardo Fort antes de su muerte

La serie acerca de la vida de Ricardo Fort y las negativas de participación de algunas de las ex parejas del millonario fallecido en 2013 se mantienen vigentes por estos días en casi todos los programas de espectáculos.

Este martes y con la intención de tener un nuevo punto de vista sobre el deseo de los hijos de Ricardo de llevar su historia a la televisión, Silvina Escudero fue entrevistada por Ángel de Brito en “LAM” (El Trece).

Luego de hablar un poco de su vida actual y de su trabajo junto a Jey Mammon en América, la morocha sorprendió al recordar el regalo secreto que le hizo Ricardo Fort antes de su muerte.

En un repaso por lo que fue su fugaz relación con el chocolatero, Escudero dijo: “Estábamos todos obnubilados con su show, y después vinieron todas las cosas hermosas y las no tan hermosas”, dijo.

Ángel de Brito sumó información al relato de la invitada y comentó: “Primero se enamoró de vos, después se obsesionó, y después te destruía. Porque él pasaba por todos los estados con todos”, recordó el conductor.

“Sí, tengo historias con Ricardo súper hermosas, tiernas, de diálogos respetuosos y divinos…”, dijo la bailarina y agregó: “Por ejemplo, la última vez que lo vi fue en un cumpleaños mío, el año que él falleció. Yo lo había invitado a mi cumpleaños, que yo hacía esas mega fiestas, y él no quiso bajar, me mandó un mensaje y me dijo ‘Te espero en el auto’”, dijo la panelista de “Los Mammones”.

“Salí a la esquina del boliche donde yo estaba festejando, y estaba en ese auto que el techo tenía estrellitas, ¿viste? Ese mega auto que tenía… Y me había comprado un regalo que era un candado con una llave de plata, un colgante divino. Y me dijo: ‘Para cuando encuentres el amor de tu vida, que esa llave sea…’. Y esa fue la última vez que lo vi”, dijo Silvina emocionada.

“¿Y para quién fue ese candado?” interrumpió Ángel y la bailarina respondió entre risas: “No, nada, para mis perro”.

“Para Mulata quedó el candado… Todavía no está entregado, está muy bien”, cerró de Brito poniendo punto final a la inesperada anécdota de la invitada.