Sebastián Yatra compartió un video sin ropa y casi muestra de más sin darse cuenta

Cerca de Tini Stoessel de alguna u otra manera por sus compromisos laborales, Sebastián Yatra disfruta de sus viajes a Miami y comparte “casi” toda su vida en las redes sociales.

Con su nuevo tema junto a Jhay Cortez “Delincuente” y un challenge al que muchos fanáticos no dudan en sumarse, el cantante colombiano se mantiene vigente en las plataformas sociales y en el regreso a los shows luego de la pandemia por el coronavirus.

Instalado en un lujoso hotel de México y con algunas presentaciones en agenda, el joven artista mostró las comodidades de las que disfruta desde la suite presidencial del hotel de cinco estrellas.

Con traje de baño en algunas imágenes y totalmente desnudo en otras, Yatra mostró un momento de relax y diversión que festejaron sus más de 27.5 millones de seguidores.

Luego de una ducha y con la intención de compartir la vista desde su ventana, el ex de Tini casi termina mostrando sus partes íntimas en un descuido.

Apenas publicado el posteo los mensajes sobre el caliente momento comenzaron a llegar y hubo algunos fanáticos que repitieron el video varias veces con la intención de lograr ver algo.

“Me estaba muriendo de frio pero con el video, ya me dio un ching0 de calor 🔥 SEÑORITO ME QUIERES ALTERAR?”, “Hayyy me dejás malllllllllll”, “Qué fuego”, “No me decido qué de todo lo que veo me parece más impresionantemente hermoso jajajajaja 😍”, “Quede shock🥵🥵🥵 así q recién puedo comentar 🤭🤭🤭 Sebastián por favor 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, entre otros.