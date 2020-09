Sebastián Estevanez habló por primera vez luego de su accidente doméstico

Hace unas semanas atrás se conoció la terrible noticia del accidente doméstico de Sebastián Estevanez en donde el actor se quemó su cara, manos y otras partes de su cuerpo.

Todo sucedió cuando el actor intentaba prender fuego para hacer un asado y tomó la mala decisión de ayudarse con un bidón de alcohol que explotó y lo quemó.

Luego de varios días de curaciones y medicamentos Estevanez habló y relató el duro momento que le tocó vivir en plena cuarentena: “Agradezco a mi familia, amigos y a quienes me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería prender el fuego”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor”, dijo Sebastián quien luego de quemarse fue trasladado de urgencia en una ambulancia para recibir atención médica.

Para finalizar el actor comentó: “Hace dos días que no tomo antibióticos ni analgésicos. Gracias a mi amigo doctor Gustavo Sampietro que estuvo todos los días a mi lado”.