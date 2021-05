Santiago Del Moro volvió a enganchar a Alex Caniggia haciendo trampa y casi lo echa

Aunque al final si le fue dada una sanción por su actitud, Alex Caniggia viene rozando con la eliminación por incumplir las reglas desde hace ya algunos episodios. La segunda temporada de MasterChef Celebrity se ve minada por las acusaciones de trampa, como la pelea de Claudia Fontán y María O’Donnell, pero es el mediático quien se encuentra con el mayor número de situaciones in fraganti.

En esta vuelta (y en realidad es el segundo llamado de atención que recibe) Santiago Del Moro debió enfrentar al llamado El Emperador, porque quiso pasarse de listo cuando estaba en el mercado. El mediático venía con una noche acelerada, con su usual afán por conseguir la medalla de oro y no le importó infringir alguna que otra de las reglas del certamen.

En su objetivo por deslumbrar al jurado Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el conductor vio cuando el participante continuaba recogiendo alimentos, ya terminado su tiempo en el mercado.

El desafío de la noche era armar un plato que tuviera sí o sí tres variedades de hongos. En el apuro, a Caniggia se le cayó un limón cuando trataba de salir del mercado y la alarma sonó solo milésimas de segundos después. Creyendo que podría zafar, se volvió para tomar el limón y lo metió en su canasta. Pero no contaba con el ojo de halcón de Del Moro.

El cruce entre Santiago y Alex

Pero, justo y correcto como siempre, el conductor no permitió la actitud. “Antes de continuar les quiero hacer una pregunta que acá la producción me está remarcando algo. ¿Alguien tomó del mercado algo del piso una vez que dijimos que ya estaba el tiempo?”, dijo en voz alta, en una chance de que el mediático admitiera su “error”.

Tanto Cande Vetrano, como Gastón Dalmau y Sol Pérez admitieron que no habían tomado nada. Pero Alex se quedó callado, para luego negar cuando el conductor lo miró directamente. Picante como suele ser, en el backstage se reía de su picardía.

Finalmente confesó entre risas: “O sea, se me cayó un limón, lo agarré pero era mío. Se me cayó, estaba ahí… Ya lo había agarrado antes”. Pero a Del Moro no le dio gracia, y muy enojado le dijo: “Dejalo ahí. Cuentas claras para que todos tengan las mismas chances, ese limón queda fuera de competencia”. En lo que quedó del programa, se notaba tensión entre ambos.