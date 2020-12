Santiago del Moro contó cómo fue el regreso de Claudia Villafañe a “Mastercherf Celebrity”

Diego Armando Maradna falleció el 25 de noviembre y Claudia Villafañe debió ausentarse por varios días de las grabaciones de “Masterchef Celebrity”. Fue Santiago del Moro quien le dio el pésame en un programa y ahora, en una entrevista con “Intrusos”, reveló detalles del regreso de la madre de Dalma y Gianinna.

Ese mismo día, en una grabación especial que emitieron antes del capítulo programado para ese día, Santiago dijo frente a cámara: “Es muy difícil para mí estar aquí parado hoy. Estoy en representación de un montón de compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, que armamos este programa, que hacemos este programa que gusta tanto a la familia argentina. Hoy es un día muy especial. Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe. Queríamos, obviamente, estar junto a ella, junto a su familia. Y arrancar este programa de esta manera. Simplemente, dándole el pésame y diciéndole que también estamos al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del Diez”.

En el programa de Jorge Rial, Del Moro adelantó cómo será la vuelta de la participante al concurso de cocina, emisión que fue grabada hace un mes y que estamos a punto de verla: “Ella faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta. Creo que la vuelta de Claudia se ve la semana que viene. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no se sabía si ella iba a volver o no, finalmente ella decidió con los días, agarró el teléfono y dijo vuelvo”.

“Le hizo muy bien volver, creo que a Claudia le hizo bien mostrarse en el programa porque la gente la conoció verdaderamente, para los que no tienen chances o posibilidad de conocerla”, sumó Santiago. Los panelistas del ciclo de América le preguntaron si había hablado de Diego en el ciclo, y Del Moro respondió: “Sí, en una de las grabaciones ella le dedicó un plato que nunca le había hecho”.

Sobre la charla previa que tuvieron antes de que ella entrara a “Masterchef Celebrity”, él le dijo: “Cuando hablamos por primera vez le aseguró: ‘Acá venís como Claudia Villafañe’. Es más, yo nunca hablé de Maradona en el programa con ella”.

Sobre la difícil decisión de participar en el reality o no, Claudio le reveló a Flor Peña: “Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando”.