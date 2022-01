El contundente mensaje de Santi Maratea a Flavio Azzaro por sus críticas a la comunidad LGBTQI+

Santiago Maratea repudió los dichos de Flavio Azzaro en torno al ataque que sufrió un café inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires. El periodista presentó la noticia en su programa de Crónica pero desvió completamente el foco de la información.

“¿Vieron que a Maricafé les tiraron una almohada prendida fuego? Estaba saliendo esto en el programa de Azzaro, que tiene un programa de noticias y él preguntó básicamente por qué tiene que haber un café inclusivo y que si una persona heterosexual puede entrar a ese café inclusivo”, contó el influencer a través de sus redes sociales.

“De todo para analizar y responder de tus preguntillas, pero querido Azzaro antes respóndeme una a mí: ¿Esto vos lo pensás de verdad o decís, si digo boludeces me hago viral?”, cuestionó Maratea.

“Aparte la noticia es el acto violento, contra el local, contra el café, y la pregunta de Azzaro es ‘¿por qué tiene que haber un café inclusivo? ‘¿si soy heterosexual no puedo entrar?’ ¿entendés lo que significa la palabra inclusivo? Obviamente que podés entrar siendo heterosexual”, siguió Maratea.

“Pasa es que vos pensás que lo inclusivo va en contra de lo heterosexual y hay un tema de discriminación, pero es tu forma de pensar y ver las cosas. La gente heterosexual no tiene problemas de inclusión, la gente de la comunidad LGTBIQ+, sí”, apuntó.

“Si a un hombre se le cuestiona o si siente que su sexualidad se cuestiona tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad. Todo responde a la masculinidad frágil… Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas y demás que las hacen para que no piensen que les gustan otros chabones. El estereotipo se repite… Si en una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista por qué querría dejar de serlo si me es negocio”, agregó.

La disculpa de Azzaro

Este miércoles tras la repercusión por el ida y vuelta. Flavio Azzaro empezó su programa en Crónica TV y pidió disculpas por el tratamiento que le dio al ataque a Maricafé.

“Lo tendría que empezar a pensar mucho más yo. No fui empático con aquellos que recibieron esta agresión. La verdad es que no estuvo bueno. No sé por qué hice ese chiste. Comenté que me gustan las mujeres y me parece que es desubicado. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema que entienda mucho, soy un ignorante y está mal”, expresó.

“No es un tema fácil para tocar y menos para hacerse el banana. Está bien que se hayan enojado. Quizá para algunas personas es grave. Soy un tanto machista y tendría que ocuparme por cambiar, prometo que le voy a meter más atención a este tema”, concluyó.

Ataque al Maricafé

Al amanecer del sábado y cuando ya estaba cerrado, el bar Maricafé de Honduras 4096, fue objeto de un atentado que quedó registrado por las cámaras de seguridad, que permiten ver cómo dos hombres arrojan una almohada prendida fuego a las puertas del lugar.

La agresión y las imágenes que daban cuenta de ella fueron difundidas por el bar en sus redes sociales pocas horas después.

“Esta madrugada, a las 5:23 AM, dos individuos prendieron fuego -lo que aparenta ser- una almohada destrozada y arrojaron en llamas su contenido hacia nuestra puerta, reforzando en una segunda instancia el remanente en llamas. Antes de marcharse se quedaron observando por segunda vez y se retiraron”, postearon ese mismo día.