Santi Borda, el adolescente que rompe estereotipos y sumó más de 40 mil seguidores tras emocionar a Lali Espósito

El jueves por la noche arrancó “La voz Argentina” y hubo un participante que se llevó todas las miradas, los aplausos, los halagos, los me Gusta, todo. Con 19 años, Santiago Borda ya se perfila como uno de los favoritos del certamen por su tremenda voz y su personalidad única.

Santi llegó desde Concordia, Entre Ríos, confiado en que alguno de los coaches del reality lo tentaría para ser parte de su equipo pero lo que no sabía es que se convertiría en tendencia en redes sociales y que haría llorar a Lali Espósito y a muchos televidentes.

El cantante hizo su propia versión de “Cien años”, la canción de Abel Pintos y recibió el visto bueno de Ricardo Montaner, Ricky y Mau y Laly, todos los coaches menos Soledad. Él festejó a los saltos mientras los artistas lo miraban boquiabiertos.

Todos lo querían en su team y Montaner le hizo cantar a capella un tema de cada uno de ellos y ahí llegó la definición de Santi: “Tengo una decisión tomada desde antes, me voy con Lali”.

La actriz de “Sky rojo” salió corriendo eufórica a su encuentro, le entregó una campera de jean en forma de distintivo y le siguió el momento más emotivo de todos.

Lali le confió: “Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. Tenía el deseo profundo de que vinieras a mi equipo. En almas como la tuya yo me encuentro; en tu libertad, en tu forma de ser y de expresar lo que sos, me veo. Y creo de verdad que el objetivo del universo al darme este lugar a mí, es hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción ‘Soy’ con mucho orgullo de ser quien es. Y veo todo eso en vos. Te agradezco de corazón que me hayas elegido”.

Después de que varias lágrimas rodaran por las mejillas de todos, el joven entrerriano soltó: “Hice de vos en un acto del colegio” y sorprendidísima, Espósito le pidió que le mostrara. Fueron unos segundos en el que ambos improvisaron pasos al mejor estilo “Esperanza mía” y se notó de inmediato su conexión.

Pero lo más sorprendente de todo es que Santi aumentó la cantidad de seguidores en Instagram de un modo impresionante. Después de que Marley compartiera públicamente su perfil en las redes sociales, sumó más de 40 mil nuevos usuarios. Actualmente tiene 49.700 seguidores y en su perfil se describe como artista y maquillador.

