Samanta escribió un emotivo mensaje en honor a Agustina, su amiga y compañera de “Bake Off”

El día jueves la pastelería joven y creativa estuvo de luto con el fallecimiento de Agustina Fontenla, la participante de “Bake off” de 31 años que luchó contra el coronavirus y no logró mejorar su estado. Muchos de sus compañeros de reality se volcaron a las redes para despedirla y hoy se viralizó el mensaje más esperado.

Samanta Casais, su compañera de programa y amiga fuera de un estudio de televisión. Ambas participantes crearon una relación muy linda que se veía en la pantalla y que supieron alimentar a pesar de la distancia en kilómetros que las separaba ya que Agus siguió viviendo en su Río Negro natal.

Con postales y videos de sus momentos más divertidos, la participante protagonista de un escándalo mediático se volcó a las redes y despidió a su amiga pastelera.

“Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos, con tus mini clases de flores de azúcar y con miga de pan, con el paseo en el carrito de la producción y con tantas cosas más que me hacen sentirte cerca”, escribió Samanta, quien fue la ganadora de “Bake Off” y tuvo que devolver el premio porque ya tenía experiencia profesional en el mundo dulce y el concurso era destinado a amateurs.

A la vez, la joven que cocinaba con pañuelos anudados en su cabeza rememoró una anécdota: “No me olvido más cuando me dijiste: ‘subite al carrito que vamos a pasear’, ¡Cómo nos reímos! Como voy a extrañarte... Me quedé con ganas de volver a abrazarte, volver a decirte que te quiero pero lo hago mirando al cielo y sé que te va a llegar”.

Y para el cierre de su publicación le deseó que descanse en paz: “Seguí pasteleando allá arriba y rompiéndola toda como siempre lo hiciste. Te quiero siempre y descansá en paz linda Agus”.

Además de tener como foto de perfil de Instagram un lazo negro cruzado por estar de luto, en las historias compartió sus emociones a flor de piel.