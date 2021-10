Sabrina Rojas se sinceró y reveló por qué no participó Flor Vigna de la selfie con el Tucu y Luciano Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron hace ya un tiempo y ya se muestran con nuevas parejas. La actriz con el Tucu López y el actor con Flor Vigna y, aseguran, que los cuatro mantienen una excelente relación porque plantearon una familia ensamblada unida, incluso con sus nuevos amores.

La mendocina subió una foto con Luciano y su novio, pero llamó la atención que no estuviera Flor Vigna por lo que surgieron rumores de una mala relación entre las mujeres. Pero Castro lo desmintió al contar que ya cenaron los cuatro juntos y que tienen muy buena onda.

“Que en vez de pensar en dividir, podes sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, escribió Sabrina en la foto que subió.

Sabrina Rojas se mostró junto a Luciano Castro y el Tucu López.

En diálogo con Intrusos, Sabrina Rojas explicó qué quiso decir con su historia. “La idea es no dividir, sumar. Se está dando y está buenísimo. Es una foto que ya tiene un par de días”, dijo Sabrina sobre la selfie.

“Es comprensible que del otro lado digan: ‘no está Flor’”, agregó el Tucu quienes se tomaron con cierta naturalidad las críticas por lo que Vigna no estaba con ellos en la foto.

“No está Flor porque no estaba en ese momento, fluyó naturalmente, como fluyó cuando nos juntamos los cuatro, que estuvo buenísimo y nos cagamos de risa. Pasó lo que pasa cuando cuatro personas se juntan a comer: charlan, nos repartimos las tareas, fue un momento genial”, comentó sobre la cena de parejas.

Pero cuando le preguntaron sobre la salida de Luciano de Desnudos, Rojas prefirió no hablar: “Es un tema que tiene que hablar Lu, no me corresponde a mí. No soy su vocera”.

Y respecto a quién reemplazará a su ex en la obra comentó: “Estamos proyectando estas últimas dos semanas. Son todos actores muy convocados, somos un elenco de seis y hay que ver cómo son las agendas, cómo son los veranos”, estimó.

Para terminar la nota, los novios se besaron apasionadamente frente a la cámara. “Aguante el amor. Es todo”, cerró el Tucu.