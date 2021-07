Sabrina Rojas se bajó del programa “A la Tarde” conducido por Karina Mazzoco en América

Luego de un comienzo con bombos y platillos por la llegada de Karina Mazzoco a las tardes de América luego del pase de Alejandro Fantino al programa “Intratables”, se conoció la primera baja del ciclo que prometía entretener las tardes del canal de Daniel Vila.

Este lunes y ante la ausencia de Sabrina Rojas entre las panelistas del ciclo, se supo que la ex de Luciano Castro decidió dar un paso al costado del nuevo programa.

Según rumores, la rubia se iba a tomar el fin de semana para pensarlo y finalmente se conoció la noticia que no seguirá en el magazine. Entre los fundamentos de su decisión están las complicaciones de horarios con el colegio de los chicos y otras actividades.

Ya su ausencia del viernes 16 de julio anticipaba el final de la salida de Rojas de América y finalmente la Nación confirmó su decisión: luego de pensarlo y analizarlo con su familia, decidió comunicarle a la producción del magazine, a cargo de Jotax Producciones, que se bajará del ciclo.

“No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Me súper entendieron, es eso”, dijo Sabrina sobre su decisión y agregó: “Yo soy muy de guardarme, no ando paseando por los programas, soy un poco vaga para eso, pero seguramente vaya algún día al programa a despedirme, o no, no sé. Pero quedó re buena onda. Mientras tanto, la idea es después ponerle toda la energía a Desnudos -su obra de teatro-, que si Dios quiere arranca el 16 de septiembre”, finalizó la mendocina.