Romina Malaspina se puso un top y se le salió su delantera por debajo

La modelo y DJ argentina Romina Malaspina se encuentra en Bolivia para presentarse en un evento musical, pero antes de su show, decidió deleitar a sus seguidores con una sesión de fotos muy atrevida.

En las imágenes, Malaspina luce un conjunto negro de crop-top y pantalón deportivo que deja ver gran parte de su abdomen y su figura escultural. La modelo se animó a no llevar nada debajo y mostró toda su delantera lo que hizo que sus seguidores quedaran sin aliento.

Romina Malaspina lució un atuendo super canchero e impuso tendencia.

Malaspina es conocida por su sensualidad y siempre se arriesga con sus looks. En esta ocasión, eligió un outfit deportivo que logró combinar con su belleza natural. La sesión fotográfica se realizó en su habitación del hotel donde se hospeda y en poco tiempo logró captar la atención de sus seguidores.

La modelo, además, está enfocada en su carrera como DJ y ha sido convocada a distintos eventos musicales tanto en Argentina como en otros países. Su estilo musical se basa en la música electrónica y ha logrado conquistar a muchos fanáticos.

Romina Malaspina de Gran Hermano a DJ

Romina Malaspina le ha dado un giro en los últimos años a su vida. Encontró una pasión por la cual se alejó de todos los otros tipos de ingresos. Hace algunos años, luego de su salida de Gran Hermano, pasó por algunos programas, teniendo pequeños roles que de a poco aumentaban su presencia.

Después pasó mucho tiempo dedicándole tiempo a sus redes y hoy, todo ese esfuerzo le ha rendido fruto en su carrera como DJ. Recién se encuentra dando sus primeros pasos en el ambiente, pero desde sus primeras apariciones en escenarios tuvo destacados momentos.

Malaspina ha sabido ganarse un lugar en la industria del entretenimiento y es una de las modelos más seguidas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, acumula más de 2 millones de seguidores que no dudan en halagar su belleza y su talento.

Con este nuevo posteo, Romina Malaspina volvió a demostrar que es una de las mujeres más sensuales de Argentina y que no teme arriesgarse con sus looks. Sus seguidores se emocionan cada vez que la modelo comparte fotos nuevas y esta vez no fue la excepción.