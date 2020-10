Romina Malaspina posó sin ropa y con un gato en brazos

Luego de ser criticada en las redes sociales por su falta de palabra para con el cantante Oscu, Romina Malaspina repensó la situación y antes de tener a todos los usuarios de la red del pajarito en su contra, decidió confirmar que saldría con el influencer tal como había prometido si el joven llegaba al millón de likes.

“No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming. Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”, lanzó la conductora divertida en un chat con Oscu.

El youtuber consiguió la cita con la rubia

También se supo que la persona que contactó a la conductora de Canal 26 con el joven músico para que llegaran a un acuerdo luego del logro conseguido por el artista fue Coco Sily quien ofició como Celestino.

La foto con el gato que sorprendió a todos

Este viernes, la ex Gran Hermano sorprendió en las redes sociales al compartir una sensual foto que realizó para una producción de la revista “Caras”. Totalmente desnuda y con un fondo rojo, la joven influencer posó con un gato en sus brazos dejando ver su viente y sus tatuajes: “Mi foto fav de @revistacaras porque estoy con @mia__thekat quiero hacer un cuadro con esta foto la amo”, comentó la rubia fascinada con la pic.

La imagen ganó en pocas horas 226 “likes” y mensajes como: “Oscu quiere ser el gato”, “Creo que en este momento todos quieren ser mia”, “Debe ser el michi más feliz del mundo...”, “Fuego”, “Bomba”, entre otros.