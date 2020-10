Promesa cumplida: Romina Malaspina cedió a las presiones y al final tendrá su cita con Oscu

Una de las mujeres más lindas de la Argentina es Romina Malaspina (26) y también una de las famosas más populares de las redes sociales.

En las últimas horas, la modelo no fue noticia por alguna publicación en Instagram o por su participación como conductora en Canal 26, sino que desafió a un joven influencer que debía reunir un millón de likes para concretar una cita, perdió la apuesta y ahora deberá cumplir con su palabra.

Captura de Twitter

La novedad fue confirmada por la propia Malaspina en Instagram: “En este mundo solo tengo mis cojones y mi palabra, y no rompo ninguna de las dos por nadie. Oscu cumplió y llegó al millón de likes asique ya arreglamos la salida con stream al aire libre este fin de semana. Esten atentos”, resaltó.

Captura de Instagram

Oscu y su insólito pedido

Nicolás Odetti, joven músico de 21 años y streamer conocido como Oscu o Oscurlord, le preguntó a la conductora de Canal 26 cuántos likes necesitaba juntar en Twitter para salir con ella.

Y para sorpresa suya, la platinada le respondió: 1.000.000. Entonces, Oscu se puso en campaña, le pidió a sus 200.000 seguidores de esa red social que lo ayudaran a cumplir su sueño y en menos de 24 horas... ¡lo consiguió!

“Hoy por mí, mañana por ustedes”, tuiteó este domingo el influencer. Y, a la mañana siguiente, celebró el logro conseguido: “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. ¡Te quiero mucho, Romina Malaspina!”.

“No, no, no, yo esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda un mensaje y me dice ‘¿cuántos likes en Twitter para que una cita, para que salgas conmigo?’. Ok, yo mandé fruta, le puse un millón pensando que no iba a llegar ni cagando y me re cabió, ¡¡llegó en un día!!”, le contó la ex Gran Hermano a sus 2,3 millones de seguidores en Instagram.

Ahora la modelo deberá cumplir su promesa, luego de la proeza que consiguió el influencer al alcanzar el millón de likes.