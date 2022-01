Romina Malaspina lució un vestido cut out que no dejó nada a la imaginación

Romina Malaspina es una habitué de las redes sociales y es que cada vez que postea una foto en su Instagram se llena de halagos de sus casi tres millones de seguidores.

Romina Malaspina super sexy

Esta vez la influencer posó con un vestido cut out que hizo resaltar toda su figura. El mismo era un diseño multicolor que dejaba su abdomen y parte de su busto al descubierto.

Romina Malaspina y su look cut out

Además estaba acompañado por un peinado que dejaba la mayor parte de su cabello recogido, y un enorme collar ajustado a su cuello, que junto a sus tatuajes la hicieron lucir de súper sensual y que provocó que más de 60 mil personas le dieran like y la llenaran de elogios.

Malaspina sigue apostando por este tipo de look y hace unas semanas atrás, la ex Gran Hermano sorprendió con otra producción subida de tono. Para esa ocasión, la periodista eligió otro vestido negro ultra sexy, estilo cut out, una de las tendencias del momento. “¿Look sexy sí o no?”, consultó a sus fans.

Romina Malaspina se sumó a la moda de los cut out dress y mostró la cola

Los cut out dress son aquellos que, con aberturas, unifican la prenda con la piel. ¡Todas las famosas los están usando!

Luego la joven marplatense de 27 años enamora con sus producciones de fotos y sus outfits súper sensuales, y en sus últimas publicaciones deslumbró a todos con dos looks total black para el infarto.

En uno de sus últimos posteos, la influencer -que actualmente se encuentra en Punta del Este- cautivó con un photoshoot al estilo Jessica Rabbit con un vestido corset súper ajustado y el cabello color oscre oscuro en sus raíces.

Romina Malaspina lució un vestido corset súper ajustado