Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini ¿se mudan a Miami?

El 2020 significó inestabilidad para muchas familias entre ellas, la de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini. El ambiente artístico es uno de los que más ha sufrido la falta de trabajo y la modelo ya habría tomado una decisión que le cambiará su vida por completo: mudarse a Miami.

En “Intrusos” revelaron que la pareja y sus tres hijos abandonarían el país para así comenzar una nueva historia familiar. Si bien la pareja aún no revela públicamente su plan, en el ciclo de Jorge Rial detallaron que ya tienen empezados los trámites para obtener la Visa y poder instalarse en la ciudad de la Florida.

Durante todo este año, Rocío buscó alternativas para seguir activa laboralmente; ella comenzó a subir más contenido a las redes sociales, cerró contratos con marcas nuevas y también lanzó su línea de bikinis. Ella formaba parte del panel de “Pampita on line” pero optó por un perfil más bajo y estar junto sus hijos Roma, Indio y Aitana.

“No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. No todo pasa por la plata. Hay cosas que no querés hacer. Hoy me rinde más quedarme en casa y generar mi contenido fitness y vender mis cosas. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, reconoció Guirao Díaz sobre su participación en el programa de Pampita.