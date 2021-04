Roberto Piazza volvió a tratarse en Argentina tras múltiples caídas y una paliza: “Soy la momia”

“Tengo dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha no la puedo mover. La cintura apenas, casi no puedo caminar”, contaba Roberto Piazza en un video grabado para Ángel De Brito y que fue mostrado en Los Ángeles de la Mañana. El diseñador de 61 años se encontraba en España por trabajo, donde permaneció algunos meses junto a su pareja, Walter Vázquez.

“Soy la momia”, dice sobre si mismo, después de sufrir dos caídas que lo dejaron inmovilizado y hasta una pelea en un bar donde quedó noqueado. “Tengo cuatro pinzamientos de vértebras y en la pierna izquierda tengo una bota... No quería atenderme en España porque está caótica”, confiesa sobre su deseo de tratarse en Argentina , donde ya recibe tratamientos kinesiólogos para ir recuperando algo de movilidad.

Sobre su primer caída, fue un accidente provocado por la misma nieve y hielo que había en España tras una tormenta: “Después de la nieve, se congeló Madrid. Yo salí a caminar un día, porque no daba más de estar encerrado, con borceguíes que no son para hielo... Me caigo una vez de espaldas, fue un golpe tremendo, caer sobre el hielo es un latigazo”.

La pelea en el bar que lo dejó desmayado

Pero hubo un encuentro en un bar gay que lo dejó tirado en el piso, con su pareja como única ayuda. Según cuenta, estaban con Walter en el lugar cuando “de repente entra mucha droga, demasiada”. Su relato continúa: “Había un tipo que estaba drogado, se empezó a pelear y lo empujó a Walter. El tipo me pecheó a mí, lo empujó a Walter tres veces. Yo me fui al humo y le di un codazo y le rompí la boca”.

Pero luego de una trompada de su contrincante, el diseñador de alta costura quedó noqueado. “Ninguna de las maricas me ayudó y Walter me levantó”, dijo mostrando su decepción.

Postrado en cama y sin mucha movilidad, fue asistidos por enfermeras latinas en su domicilio. Su mano necesita una infiltración, mientras que su pierna tiene un esguince. Como declaración final, prometió en el video: “Estamos trabajando a full, pero todo se postergó. Voy a volver a ser Roberto Piazza”.