Roberto Moldavsky durísimo con Mar Tarrés: “Su comentario no fue ni divertido, ni gracioso”

Esta semana en su debut en la pista de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Mar Tarrés realizó un polémico comentario sobre la comunidad judía.

Entrevistada por Marcelo Tinelli sobre su estado amoroso, la joven mujer dijo: “Mi novio me dejó cuando empecé los ensayos. Yo le dije a mi coach ‘quiero a un judío con plata’. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora”, declaró la joven y se desató el escándalo.

Además de las críticas en las redes sociales, la DAIA también se manifestó al respecto de los dichos de Tarréz lo que obligó a la mediática a pedir disculpas públicas.

Ahora y con el paso de los días, Roberto Moldavsky hablo de lo ocurrido y dijo que Mar en el intento de “arreglar” lo dicho, terminó por complicarlo más.

“Como no fue divertido, no fue gracioso, ese fue el problema. En el intento de arreglarlo lo complicó me parece, con un argumento que no se usa. No hay gente más gastadora que los paisanos. El moishe es tan salidor, tan teatrero, tan gastador; no se asocia con ese estereotipo del judío. Creo que fue un chiste desafortunado, malo”, dijo el humorista en contacto con Marcela Coronel en Mientras tanto (Mucha Radio, FM 89.5).

Luego Roberto agregó que está acostumbrado a oír ese tipo de comentarios: “En la Argentina hay una especie de antisemitismo que quedó de alguna época, que algunos repiten. ¿Vos no ves que los moishes salen, se compran? Te quejás de que viajan y cómo te quejás de que ahorran... Yo no la llevaría al museo del Holocausto a hacer un curso. Estaría bueno explicarle lo que está diciendo”.

Para finalizar Roberto Moldavsky se refirió a lo complicado que a veces puede resultar hacer humor con un tema delicado: “Las cosas tienen que ver con quién las dice. Capusotto hace humor con los judíos y todos nos reímos. No la conozco a Mar Tarres, no sé quién es como persona. No me parece que sea para condenarla, perseguirla, se mandó una macana”.