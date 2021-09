Ricardo Montaner respondió a las críticas de un joven que lo trató de “denso” y “egocéntrico”: “No te la agarres...”

Desde que comenzó La Voz Argentina (Telefe), Ricardo Montaner le hace frente a las críticas de su participación y la de sus hijos Mau y Ricky en el programa. En reiteradas ocasiones el cantante nacido en Argentina y luego radicado en Venezuela fue atacado en redes sociales por los seguidores del certamen de canto y en algunas ocasiones decidió responder, como este lunes hizo con un usuario en Twitter.

Se acerca el final del programa y las críticas hacia Montaner se convirtieron en moneda corriente. Si bien el jurado tiene gente que apoya su lugar en La Voz, otros no están de acuerdo con que sea él quien ocupe una de las sillas rojas y más de una vez lo tildaron de querer robarse el protagonismo o de aburrido, entre otros comentarios.

Este lunes, mientras en la pantalla de Telefe transmitían los cuartos de final del equipo de Soledad Pastorutti, un joven atacó a Ricardo Montaner en Twitter y él no dudó en a responderle. Esta no es la primera vez que el artista está atento a los comentarios en las redes, pero decide muy bien a quiénes contestarles.

Ricardo Montaner no se guarda nada.

“Viejos boludos y después Ricardo Montaner. Tipo denso y egocéntrico como pocos”, escribió un usuario en la red social del pajarito y arrobó a Ricardo y usó el hashtag del programa, con el fin de que al intérprete le llegue el mensaje.

Para sorpresa de algunos, Montaner contestó el mensaje. “¿Y tu que vendrías a ser? ¿Intolerante ? ¿Odiador? ¿O simplemente descargas los odios acumulados en tu alma, al primero que se te aparece?”, escribió.

Ricardo Montaner respondió a las críticas de un usuario en Twitter.

“Tu no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco, no te la agarres conmigo que ni me conoces. Un abrazo Diego querido”, cerró el mensaje del cantante que respondió con bastante calma.

Sin embargo, el usuario redobló la apuesta y volvió a escribirle a Montaner. “Intenta dejar de ser el único protagonista y de ser el famoso superador de historias. Los protagonistas son los participantes. Tranquilo Ricardo que mi vida es hermosa. ¡Otro abrazo!”, cerró.