Ricardo Montaner mostró cómo mantiene el fuego de la pasión con su esposa

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez han formado una de las parejas más sólidas de la farándula internacional. Se casaron en 1989 en Puerto de la Cruz, Venezuela, luego de varios años de noviazgo, y desde entonces formaron una familia ensamblada junto a Alejandro y Héctor, los hijos del cantante de un matrimonio anterior, y Ricky, Mau y Evaluna, los que tienen en común.

“Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo”, reveló el cantautor en una entrevista. Y en tantos años juntos, no solo mantuvieron los mismos anhelos, sino que ambos se ocuparon de poder disfrutar de momentos de pareja, más allá de la familia. Por que con tantos hijos y nietos, a veces es complicado.

Para reafirmar su amor, se han casado seis veces. La última, fue en 2019 cuando se cumplieron tres décadas de su primera boda. “Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera ¿Por qué será?. Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en él para siempre”, explicó el artista nacido en Valentín Alsina.

Ricardo Montaner y una declaración subida de tono

Aprovechando su estadía en nuestro país, por las grabaciones de La Voz Argentina, el cantante decidió hacer una escapada romántica a Bariloche junto a su compañera de vida. Y además de disfrutar de la nieve y de las delicias regionales, el autor de “Déjame llorar”, “Soy feliz” y “La gloria de Dios” mostró cómo mantener el fuego de la pasión.

Mientras Marlene se duchaba en el hotel, con una espectacular vista de la ciudad nevada, Montaner la sorprendió y le sacó una foto de espaldas. Y para completar su posteo subido de tono, le dedicó unas líneas de “Bésame”, uno de sus temas más populares: “Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta ,Y al mar más profundo, bésale, con tu humedad…”.