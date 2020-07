Recién separada, Flor Jazmín Peña posó súper sexy con un original top

Flor Jazmín Peña no tiene tiempo para mostrarse vulnerable en las redes, tras la ruptura con Magalí Tajes. Luego de que la escritora anunciara que la relación entre ellas había terminado, la campeona del “Bailando” se mostró muy sensual y con “ganas de salir”, para dejar atrás la pena.

La bailarina compartió con sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram una secuencia de fotografías en la que se la ve muy sensual, vestida con un original top y lista para ir de fiesta.

“Unas ganas de salir”, escribió junto a las imágenes en las que se le va vestida con un top negro de tiras cruzadas, una babucha del mismo color y unas botitas bajas de animal print.

Todo esto completado con una make up en el que resaltaba la sombra azul en sus ojos y un rodete que dejaba ver las mechas rubias que se hizo durante el aislamiento.

En las primeras dos tomas posó de manera muy sensual, tendida sobre las escaleras de su departamento, mientras que en las otras se la vio parada frente al espejo, iluminada por un aro led.

Las imágenes consiguieron en pocas horas una gran aceptación, con 80 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios, en los que el emoji con carita de enamorado era lo más repetido.

La compañera de Nico Occhiato en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli se separó hace algunas semanas de la escritora e influencer, Magalí Tajes, con quien había decidido darse una nueva oportunidad durante el último verano.

Luego de abandonar el departamento que compartían, la psicóloga expresó: “Mi humilde opinión es que si le vas a romper el corazón a alguien, se lo rompas con muchísima educación y firmeza. Confundir a esa persona, además de romperle el corazón, no va”.

Y luego, dejando en claro que fue la bailarina quien decidió ponerle fin al vínculo, agregó: “Después de un tiempo,(Flor) me dijo ‘ya no te amo’. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso, porque hasta que me dijo ‘ya no te amo’, yo la remé de una manera”. Y para cerrar, sumó. “A partir de ese momento yo también establezco esa pared y digo: ‘Ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera’”.