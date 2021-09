Reapareció Mónica Farro y sorprendió bromeando en las redes junto a su ex marido

Hace algunos meses, Mónica Farro anunció la separación definitiva de su esposo Leandro Herrera por diferencias y situaciones que llevaron al desgaste de la pareja.

Algunos vecinos comentaron que los gritos se escuchaban en los pasillos del edificio y hasta vieron a Herrera sacando bolsos y algunos muebles en clara señal de mudanza.

Hace algunos días y entrevistada por Carmen Barbieri en su programa “Mañanísima”, Farro dijo: “Pasaron tantas cosas… ahora estamos viviendo en casas separadas, eso sí. Antes nunca”, comentó la mediática y luego agregó: “Tuvimos una discusión, firmamos el divorcio todo y cuando el divorcio estaba en el juzgado hablamos y dimos marcha atrás todo”, dijo la rubia confirmando que ya no vive con el joven pero que mantienen una relación.

“Y quedamos en que por el momento vamos a vivir en casas separadas. Está todo bien, todo tranquilo… si no hubiera amor no íbamos a hacer eso. Es un amor muy fuerte el que hay, ahora estamos así, encontrándonos desde otro lugar. Yo me estoy encontrando a mí y él se debe estar encontrando también. Pero creo que mientras tengamos paz y tranquilidad está bueno”, dijo Farro sobre su presente sentimental.

Ahora en Tik Tok, la pareja sorprendió a sus seguidores con un posteo divertido y picante en donde Farro y Herrera, desde el sillón de su casa, jugador al doble sentido y los fanáticos festejaron el encuentro.