¿Quién es Rafael Cúneo Libarona, el abogado que está muy cerca de Nicole Neumann?

Durante la pandemia de coronavirus, Nicole Neumann comenzó a realizar una serie de transmisiones en vivo por Instagram con personalidades de distintos ámbitos. Pero uno de los últimos invitados en pasar por el espacio sería al parecer algo más que eso. Se trata de el abogado Rafael Cúneo Libarona, quien tendría con la modelo algo más que una simple relación profesional.

Según dio a entender Pilar Smith en “El Espectador”, programa de CNN Radio Argentina, el letrado y la panelista “se están conociendo, están ‘chichoneando’ y hay onda”.

“No me la quiero jugar a romance, pero hay algo. Aparentemente, Nicole Neumann se está conociendo con el abogado Rafael Cúneo Libarona. Me dicen que antes estuvo con Dolores Barreiro y que no se decidía entre ella y Nicole, o sea que esto vendría desde hace un tiempo”, agregó la periodista.

Y para cerrar esta versión, Pilar aseguró que Nicole va a negarlo todo, pero que estarían más cerca del blanqueo: “Seguramente ella va a salir a desmentirlo, pero me dicen que la cosa viene bien y que estarían por blanquearlo en cualquier momento. Me gusta la pareja”.

Rafael Cúneo Libarona estaría muy cerca de Nicole Neumann.

Pero, ¿quién es Rafael Cúneo Libarona? El apellido ya está vinculado a la farándula, ya que su hermano Cristian está casado desde 2014 con la modelo y conductora Luli Fernández.

Rafael tiene 53 años, es especialista en Derecho Penal Empresarial y socio del Estudio Cúneo Libarona. Estuvo casado y es padre de tres hijos.

En su currículum se destaca un paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 3 años, la docencia en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudios, su libro sobre la “Responsabilidad Penal del Empresario”, entre otros.

Cúneo Libarona está también muy ligado al deporte: es ex jugador de rugby en la primera división de CUBA, club del cual es miembro de la Comisión Directiva. Además y presidente de la Sub Comisión de Disciplina de la Asociación Argentina de Polo.