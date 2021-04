Quien es Luciano Vitori, el supuesto novio de Nicole Neumann que tuvo romance con Cinthia Fernández

Ayer, Los Ángeles de la Mañana venía con la confirmación de una primicia que se venía rumoreando desde hace algunas semanas, que al parecer Nicole Neumann ha encontrado nuevamente el amor junto a un joven gerente. Mientras Andrea Taboada conducía el programa, a causa de que Ángel De Brito se encuentra aislado por coronavirus , las angelitas pudieron mostrar en vivo la primera foto de la modelo con su nuevo galán. A pesar de que se la comenzaba a relacionar con el piloto Juan Manuel Urcera, en la foto se los puede ver tomando algo en un bar.

La foto de los dos in fraganti.

Según lo que se sabe, su nombre es Luciano Vitori, un hombre con el que ya en 2020 se la había relacionado y con el que Cinthia Fernández habría tenido un breve romance. En su historial amoroso, vale mencionar que también fue relacionado en 2017 con Barby Vélez, antes de ella comenzara su relación con Lucas Rodriguez, con quien se va a casar.

El nuevo amor de Nikita, es gerente de una empresa de limpieza llamada CleanNew. La firma es súper conocida y pedida por las celebridades argentinas. Sobre su trabajo, Vitori aclara que siempre lo muestra porque esa es la manera en que demuestra su veracidad y lo que vende. Se lo puede ver en muchos videos limpiando alfombras, cortinas y demás ya que también sanitizan ambientes, sillones y cortinas.

Se lo ha vinculado con otras famosas.

Vitori es gerente de una empresa de limpieza.

Cinthia Fernández y su romance con Vitori

“Luciano fue el novio de Cinthia”, disparó Mariana Brey en el piso de LAM, cuando mostraron la foto y comenzaron a indagar en el tema. Mientras, Fernández ponía caras sin confirmar nada . “Una vez Cinthia me contó que salió con el chico que le limpió la alfombra. Ahora estoy linkeando que es el mismo que Nicole”, dijo su colega atando cabos.

“Esto no le va a gustar esto a Nicole. Fue antes. Nosotros, cuando éramos adolescentes, él era relacionista público de un boliche y era como el chico codiciado del público. Él bailaba en el parlante y yo me subía con él y chapábamos”, contó sobre el tiempo en que estuvo con Vitori. La panelista hasta confesó: “Yo era muy chica, no intimé. Era virgen, increíble”.