Qué pasa entre Lali y Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “Me estoy calentando”

Soledad Pastorutti se robó todas las miradas y los suspiros en la última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe), al mostrar su ejercitado cuerpo. Incluso, Lali Espósito la llenó de piropos.

Qué le dijo Lali Espósito a La Sole en La Voz Argentina

Después de celebrar la llegada de Ignacio Pereira, el joven cordobés que deslumbró con su versión de “La mano de Dios”, Ricky Montaner fue quien comenzó el diálogo al confesar su admiración al físico de La Sole: “Yo me he dado cuenta cada vez que lo hace y no lo había dicho hasta ahora, pero ustedes se han dado cuenta que La Sole cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda”.

Su hermano Mau destacó: “Sí, es hermosísimo”. Entonces, Ricky sumó: “Dios mío, Sole, ¡qué espalda tan hermosa tienes tú! O sea, cuando revoleas el poncho, tu espalda es espectacular”.

Lali no pudo contenerse y le confesó a Soledad: “Me estoy calentando”, lo que desató risas en el estudio.

La espalda vigorosa de Soledad Pastorutti se llevó todas las miradas en La Voz Argentina (Telefe)

Ante los piropos, la intérprete de “Lágrimas y flores” prometió: “Entonces la próxima vengo con toda la espalda así (al descubierto)”.

“Alta espalda tiene La Sole. Ahora, te da un ponchazo y te deja un Burzaco más o menos”, cerró Lali, quien comparte escenario con la artista de Arequito desde los tiempos de “Rincón de luz” (2003), la exitosa telenovela de Cris Morena.