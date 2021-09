¿Qué le pasó en la voz a Soledad Pastorutti? El problema de salud que casi terminó con su carrera

Soledad Pastorutti posee un carisma, una fuerza en el escenario y una voz que han logrado que millones de argentinos sean sus fanáticos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa durante su larga carrera.

Durante una entrevista con la Revista Vogue de México, la cantante reveló que a sus 39 años sufrió una profunda crisis personal que pudo superar con ayuda de la terapia: “No me respondía la voz”.

Look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

“La Sole” contó que en la víspera de cumplir sus 40 años hizo un balance de todos los logros que cosechó como artista: “Cuando intenté mirar demasiado al resto me frustré y no hice las cosas bien. Yo vivo a mi ritmo, no al de los demás”. En este sentido, confesó que sintió “miedo” de seguir avanzando hacia los sueños que tiene pendientes.

“A los 39 no me respondía la voz, todo lo pujante que fui se me apagó en pocos meses; hice terapia y descubrí que no me había valorado lo suficiente”, reveló. Sin embargo, no se dio por vencida y poco a poco recuperó su seguridad: “Siempre fui una mujer aguerrida. Nadie me frenó, pero sentí que para las guerreras de hoy yo era como una persona que había quedado en otra época, también por el género musical”.

La Sole hoy en día es una de las cantantes más importantes del país con una trayectoria indiscutible.

Decidida a no alejarse nunca de sus raíces, la cantante vive en Arequito, localidad de la provincia de Santa Fe que no supera los 7000 habitantes. “No sé si quiero que la gente me recuerde como una artista, pero sí que mis seres queridos o los que desciendan sepan que tuvieron a una abuela cantante, que disfrutaba mucho de la vida”, resaltó.

La elección de La Sole para sus hijas: “Van a una escuela pública”

Soledad Pastorutti decidió mantener su vida anclada en su Arequito natal, donde educa a sus hijas Antonia y Regina del mismo modo que ella de chiquita, es decir, alejadas de las frivolidades y los lujos.

“Probé la experiencia de vivir en Capital y cuando fui mamá, decidí que mis hijas se criaran en el campo y que tuvieran una niñez sana y libre como la que tuve yo”, reveló La Sole en la revista Pronto.

Soledad Pastorutti, su esposo Jeremías Audoglio y sus hijas Antonia y Regina - Archivo

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, reveló la intérprete de “Quién dijo”.