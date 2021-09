¿Qué le pasó?: El desopilante video de La Sole sobre su “Chingui Chingui”

En su cuenta de Instagram, Soledad Pastorutti demostró una vez más lo cómoda que se siente compartiendo en sus redes sociales aspectos de su vida cotidiana. Esta vez, subió un disparatado video de TikTok donde la vemos danzando, en un parque, mientras realiza actividad física.

Hace unos días, La Sole presentó su canción “Chingui Chingui”, en la cual tiene a los Auténticos Decadentes como invitados. Justamente, esa misma melodía es la que utilizó la cantante para acompañar la danza que realizó en su Instagram.

La publicación rápidamente captó la atención de sus seguidores, logrando en pocas horas más de 37 mil me gusta y cientos de mensajes.

Momentos no tan felices en la vida de La Sole

En una entrevista con la Revista Vogue de México, Soledad Pastorutti reveló que a sus 39 años sufrió una profunda crisis personal que pudo superar con ayuda de la terapia: “No me respondía la voz”.

“La Sole” contó que en la víspera de cumplir sus 40 años hizo un balance de todos los logros que cosechó como artista: “Cuando intenté mirar demasiado al resto me frustré y no hice las cosas bien. Yo vivo a mi ritmo, no al de los demás”. En este sentido, confesó que sintió “miedo” de seguir avanzando hacia los sueños que tiene pendientes.

Soledad Pastorutti, su esposo Jeremías Audoglio y sus hijas Antonia y Regina

“A los 39 no me respondía la voz, todo lo pujante que fui se me apagó en pocos meses; hice terapia y descubrí que no me había valorado lo suficiente”, reveló. Sin embargo, no se dio por vencida y poco a poco recuperó su seguridad: “Siempre fui una mujer aguerrida. Nadie me frenó, pero sentí que para las guerreras de hoy yo era como una persona que había quedado en otra época, también por el género musical”.