Qué es y cómo funciona Raya, el Tinder de las estrellas de Hollywood

Raya es una aplicación de citas que fue fundada en 2015 por Daniel Gendelman y está pensada para ser utilizada por personas más ricas y famosas del mundo. Con la promesa de garantizar la privacidad de estos exclusivos clientes, crearse un perfil en esta plataforma no es tan sencillo, pero tampoco imposible.

Hasta hace un tiempo, el nombre Raya era desconocido y este intencional secreto e intriga le han valido el título de “illuminati Tinder”. En 2018, su fundador le dijo a “The New York Times” que Raya tenía más de 10,000 miembros en diferentes países. Si bien estos miembros no pueden mencionar a quiénes han visto en la aplicación, han trascendido algunos nombres de celebridades como Demi Lovato, Ben Affleck, Channing Tatum y Drew Barrymore.

Según el sitio web de la aplicación, la admisión de Raya es un proceso de varios pasos. Primero se debe completar una solicitud vista por cientos de miembros anónimos del comité.

También se necesita una referencia de alguien (o, según algunos usuarios, de muchas personas) que ya esté en la aplicación. El estado de un solicitante puede cambiar de “en lista de espera” a “aceptado” en cualquier momento, pero para que esto avance es crucial la ya mencionada referencia.

La plataforma de citas también es extremadamente estricta sobre el comportamiento permitido en la aplicación y el sitio web indica que Raya: “Eliminará a los miembros que no sigan nuestras simples reglas de “respeto, confianza y privacidad”.

App Raya, donde los famosos y adinerados buscan pareja Internet

Una vez dentro es necesario respetar las reglas de la comunidad. Algunas de ellas establecen que los usuarios no pueden mencionar a Raya en público, sugiriendo fuertemente a los miembros que no mencionen a la plataforma por nombre en entrevistas.

Además, está terminantemente prohibido realizar capturas de una conversación sucedida en Raya y difundirla en otras redes. Cualquier violación de estas normas puede terminar con la suspensión de la cuenta del usuario culpable.

“Nos reservamos el derecho de suspender o eliminar cualquier membresía que ya no consideremos que fortalezca nuestra comunidad”, agrega el sitio web.

Famosos en Raya

En las últimas semanas la aplicación ha dado que hablar cuando trascendió que Ben Affleck fue rechazado por una usuaria, quien creyó que el perfil del actor era falso. Affleck, no dudo en segundo en contactar a la joven y le envió un video en su cuenta de Instagram donde se lo veía algo triste por el rechazo: “Nivine, ¿por qué me diste?” preguntó el galardonado actor en el clip. “Soy yo.”

Otro usuario que dio mucho de que hablar fue Matthew Perry, quien se vio involucrado en un escándalo cuando una usuaria de Raya subió un video de una videocita que tuvieron cuando ella tenía 19 años. Esto despertó críticas hacia el ex Friends, debido a la amplia diferencia de edad entre ellos y causó la expulsión de la exclusiva app de citas a la joven.

Matthew Perry

Channing Tatum se sumó en el 2019 y escogió una divertida frase para presentarse: “Y sí, solía ser un stripper. Lo siento”.

Drew Barrymore usó la app hace un tiempo, pero las cosas no fueron tan positivas para ella: “Me registré (en Raya), y nadie contestó. Una persona me escribió y me dijo ‘¿Qué hace alguien como tú en un lugar como este?’ y no supe si era un insulto o un halago”, contó la actriz.

Debido a las estrictas reglas del secreto, es difícil decir qué celebridades encontraron el amor en Raya. Aunque en su libro, “The Girl with The Lower Back Tattoo”, la comediante Amy Schumer asegura que pudo conocer a su ex, el diseñador de muebles Ben Hanisch.