Ben Affleck utilizó una app de citas y lo rechazaron

Hace unos meses que el galán de Hollywood Ben Affleck está soltero y para contrarrestar esta situación fue que acudió a una aplicación de citas llamada Raya, en la que vivió un momento particular cuando fue rechazado por una joven norteamericana de nombre Nivine Jay.

Esta joven usuaria creyó que se trataba de un perfil falso y fue por esta razón que primero declinó la solicitud de Affleck y luego publicaría un vídeo en su cuenta de TIK TOK contando que el actor le pedía explicaciones: “¿Por qué me rechazaste? Soy yo”.

“Recordando el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya. Creí que su perfil era falso, así que deshice el match y me envió un vídeo en Instagram”, confesó Jay en un posteo, en donde adjuntó el mensaje que el actor le dedicó.

En solo horas el vídeo ya acumuló más de 7 millones de reproducciones y más de 1 millón de likes. “Me estaba burlando de mí misma por pensar que era un engaño”, se justifica la usuaria de Tik Tok.

La aplicación privada de citas Raya, que funciona de forma similar a Tinder con matches que solo permiten entablar una conversación si ambos usuarios se gustan. No fue el caso del actor de 48 años y de la joven tiktoker, no porque no se gustaran sino por la incredulidad de Nivine.

Affleck se encuentra soltero luego de terminar su relación con la actriz cubana Ana de Armas a principios de este año. En los últimos días se lo vinculó con su ex pareja Jennifer López, quien recientemente se separó de Alex Rodríguez. Lo cierto es que el actor disfruta de su soltería mientras analiza futuros proyectos cinematográficos.