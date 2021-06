¿Por qué no hay partes médicos oficiales sobre la salud de Susana Giménez?

Si bien se supo que el fin de semana se esperaba que Susana Giménez tuviera el alta y pudiera abandonar el Sanatorio Cantegrill, en las últimas horas otro ha sido el panorama ya que trasladaron a la diva a terapia intermedia.

En medio de todo esto, empezaron a surgir dudas por la falta de información oficial. Desde el Sanatorio, no hubo siquiera un parte médico y las especulaciones no tardaron en aparecer. Pero Guido Záffora contó el motivo detrás del silencio de la Clínica: “Fue un pedido expreso de Susana. Ella no quiso que se dé ningún parte”, contó en ‘Es por ahí’, según Pronto.

Si bien el detalle podría parecer irrelevante, permitió echar por tierra cualquier versión malintencionada sobre una mayor gravedad en el cuadro de la que en verdad se cuenta. Incluso el periodista contó que pudo hablar con gente del entorno que le ratificó que se mantiene estable, sin fiebre, que se siente muy bien de ánimo pero que aún permanece con tos. “Eso la tiene bastante molesta y los médicos prefieren que se quede un poco más”.

¿Retroceso?

Por otro lado, este lunes, informaron en Intrusos que el cuadro de Covid-19 de Susana Giménez habría empeorado en las últimas horas, dejando a la conductora en una internación de terapia intermedia, aunque éste también será un dato que no tendrá confirmación oficial debido a la falta de partes médicos por parte de los profesionales que la asisten.