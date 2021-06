Luisana Lopilato, solo con una pequeña tanga y en toples, deleitó a sus seguidores tomando sol

Luisana Lopilato es una de las actrices argentinas con más repercusión en las redes sociales, tiene más de 5,4 millones de seguidores en Instagram y a ellos les regala fotos de su familia y también, de su lado más sensual.

Actualmente está instalada en Canadá junto a su marido Michael Bublé y sus tres hijos pequeños. La cuarentena la vive en familia y su perfil 2.0 está muy activo. En el hemisferio norte empezó el calorcito y por ello, Luisana se destapó bajo los rayos del sol.

Eligió hacer toples y con solo una tanga negra, tomó sol tendida sobre una reposera y junto a la fotografía que subió a su cuenta de Instagram escribió: “Vitamina D, Vitamina D”.

Como era de esperar, en pocos minutos su publicación superó los 245 mil me gusta y miles de fans de desasieron en elogios hacia la actriz argentina.

Cuando Romina Yan fue clave para su felicidad

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron en marzo 10 años de casados y Romina Yan tuvo mucho que ver en la historia de amor de la actriz y el cantante canadiense. Si bien los detalles de su romance son conocidos, la artista no había revelado hasta el momento el lugar importante que ocupó la hija de Cris Morena para que ellos se conocieran.

Luisana conoció a Romina Yan en Chiquititas y nunca imaginó lo importante que iba a ser ella para su vida. “Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé (Foto: Instagram)

“Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”.