Por primera vez, Celeste Muriega habló de su relación con Hernán Drago

En la tarde del jueves, Celeste Muriega visitó el piso de “Intrusos” (América) para hablar de sus proyectos laborales pero durante su relato, no pudo esquivar el tema de Hernán Drago al que fueron los conductores sin previo aviso.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron referencia a los rumores que circulaban de una supuesta relación entre los compañeros de “Bienvenidos a Bordo” (El Trece) y los hechos que alimentaban la versión.

La charla en la siesta de América comenzó luego del tape de Marcela Tauro, invitada al ciclo de Guido Kaczka, preguntando a un sorprendido Drago sobre su relación con Muriega. El ex modelo se incomodó y la ex Intrusos dijo: “Está bien, no tiene por qué responder, está buenísimo que no lo haga”.

Sorprendido con lo visto, Rodrigo Lussich consultó: “¿Dicen que es negador? Él también me lo admitió”, luego sumó: “¿No sentís que hay una manera permanente de negarte constantemente? Podría tener un gesto públicamente. Salieron un poco, se dieron unos besos, no es tan complicado. ¿Por qué lo tensa tanto?”, reflexionó el conductor sobre la actitud del mediático.

Atenta a lo que decía el uruguayo, Celeste comentó: “Cada uno tiene personalidad distinta. Yo me siento acá y no tengo ningún problema de decir las cosas como son. No así por parte de él. No tiene ganas de hablar de su vida privada y está buenísimo. Yo tampoco hablo y digo todo lo que vivo”, dijo la bailarina.

Consultada por Lussich sobre si le gustaría estar de novio con Drago, la invitada dijo: “Yo soy una persona noviera. Siempre estuve en pareja, pero por primera vez en la vida estoy disfrutando de estar sola de verdad, lo estoy disfrutando mucho”.

Al finalizar, la morocha relató cómo fue la “ruptura” de su supuesta relación con Drago al decir: “Siempre hay charlas. Hubo un momento en que no tuvimos comunicación, que solo nos veíamos en el programa y se notaba. Después volvimos a hablar cuando nos fuimos de viaje a trabajar a Córdoba. (…) A partir de ahí la comunicación empezó a fluir y eso se empezó a notar en los programas, y fue tener una relación de amistad linda”, concluyó.