Picante y sincera, así se mostró Cinthia Fernández en las redes tras su polémico cruce con Bullrich

Cinthia Fernández se sumó al listado de las mujeres famosas de la Argentina que se vuelcan al bando político, así como lo hizo Amalia Granata entre varias otras, la bailarina lanzó su campaña como precandidata a diputada por Unite. Por eso estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand.

Patricia Bullrich también fue parte del programa que actualmente conduce Juanita Viale y ambas visitas se cruzaron al aire por las agresiones que sufrió Flor Peña después de conocerse su visita a la Quinta de Olivos en 2020 cuando estábamos en medio de la cuarentena estricta.

El momento más polémico del debate entre las mujeres fue cuando Fernández lanzó: “Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’”.

“No me trates como tu hija, por favor”, soltó Bullrich y la mediática siguió: “Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo”. Pero Patricia no se quedó callada: “Vos entraste a la política y decís...” pero Cinthia la interrumpió: “No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar esto sólo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así”.

Tras la calurosa noche de sábado en la tele, la madre de las mellizas Charo y Bella y la pequeña Francesca, se volcó a su cuenta de Instagram para mostrar más de cerca su look impecable color bronce con el cual reveló sus curvas ejercitadas.

Allí también siguió la picana ya que escribió como epígrafe: “Les deje en mis historias una descargo PICANTE de lo qué pasó ayer, pero muy sincero. Picante como este Look de ayer en la Mesaza. Les gusto mi look? Los leo”.