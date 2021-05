Picante cruce de Diego Ramos a Angela Lerena por un chiste sobre su apariencia y su sexualidad

El actor Diego Ramos y la periodista Angela Lerena protagonizaron un tenso cruce este miércoles por la noche en el programa TV Nostra, ciclo que ambos co conducen con Jorge Rial en América. Y que no está siendo muy agraciado por la audiencia, a juzgar por el bajo rating sostenido.

Diego Ramos cruzó a Ángela Lerena por un chiste que le hizo hace ya un tiempo. Foto: Captura Web. Captura web

Con su característico estilo, la periodista analizaba y cuestionaba con dureza la forma en que muchas veces los hombres le llaman “bruja” o “jabru” a su pareja cuando hablan con sus amigos; y resaltaba que en ocasiones son ellos los autores de brutales femicidios. De esta manera, Lerena intentaba advertir sobre lo peligroso que es que, entre los hombres, se naturalice la idea de “la jabru” para referirse a la mujer; aunque sea en tono de chiste.

“Un día uno ahorca a una, la tira en una bolsa; y creen que no tiene que ver con esa idea de que la mujer es una insoportable a la que hay que sacársela de encima. A mí me parece que puede tener que ver”, reflexionó, incisiva, la periodista y conductora.

En ese momento, Ramos -quien también estaba en el estudio, ya que es panelista del programa- le respondió a Lerena destacando que entre las mujeres también suele darse un diálogo con comentarios similares al referirse al hombre. “¿Y que pasa cuando a mí me escriben muchas mujeres que me dicen: ‘¡Oh, si tuviera tu cuerpo el gordo que tengo en casa y ahora lo tengo que ir a ver!. No le quedan los calzones como vos’?”, le cuestionó Ramos a Lerena.

Ese fue el inicio de una acalorada discusión que fue in crescendo, ya que Ramos intentaba restarle dramatismo a un comentario que suele ser parte de un chiste.

Diego Ramos le recordó a Lerena el comentario desubicado, que intentó disfrazar de chiste y le recordó que ni siquiera se hizo cargo.

El comentario de Lerena que enojó a Ramos

“Yo un día te dije algo que te molestó, ¿lo puedo decir?” se atajó Lerena al verse venir la anécdota que recordaría Ramos, Y el actor no se quedó callado. “Varias cosas, porque de verdad. Cuando te ponés en estos tonos, te ponés como los invito a reflexionar; me parece que te ponés medio en maestra ciruela”, contraatacó Ramos.

Fue la propia Lerena quien se refirió al comentario que hizo y que molestó a Ramos. “Te dije: ‘¡qué desperdicio! (NdA: en alusión a que Ramos es homosexual). Te lo dije en chiste, y vos me dijiste: ‘No me gusta ese chiste’. ¡Y tenías razón!”, ensayó en tono de autocrítica Lerena.

Angela Lerena, periodista deportiva y co conductora de TV Nostra.

Ramos no se quedó callado y se refirió a la manera en que Lerena eludió hacerse cargo del comentario cuando él le dijo que no le parecía gracioso. “Me dijiste: ‘te lo digo porque me lo dijeron otras chicas’, ¡no te hiciste cargo!”, la mandó al frente el actor y modelo.

Aprovechando la exposición en pantalla del encuentro, Lerena resaltó que se había cargo ahora del comentario desubicado. “Es el chiste clásico de cuando un chico lindo es gay le dicen: ‘¡qué desperdicio!’”, acotó Rial, que hasta ese momento era un espectador más de la discusión.

“No está bueno el estereotipo de que el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola. ¡El gay tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, aunque a mí me moleste que yo nunca le voy a gustar”, reflexionó Lerena.

Hace unos meses, la panelista Yanina Latorre también cuestionó duramente a Lerena; al destacar que ni siquiera sabe de fútbol y que “le dan laburo por ser kirchnerista”.