Diego Ramos casi no habló en el debut de ´TV Nostra´ y las redes se llenaron de memes

Este lunes debutó en la pantalla de América el nuevo programa de Jorge Rial “TV Nostra” con la participación de Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos.

La gran apuesta del ex “Intrusos” fue la primera entrevista Matías Morla luego de la muerte de Diego Maradona. Luego de escuchar sus declaraciones, se volvió al piso –porque la entrevista fue grabada- y en un debate encendido entre el conductor y las panelistas se notó el silencio de Ramos quien no aportó mucho a la conversación.

Inmediatamente las redes no se hicieron esperar y el nombre del actor de “Sex Viví tu Experiencia” comenzó a ser tendencia en las redes sociales por su escaso aporte al nuevo programa.

La primera en realizar un comentario en Twitter fue Yanina Latorre quien dijo: “A Diego Ramos le comieron la lengua los ratones?”.

Luego una pila de mensajes comenzaron a circular por la red del pajarito: “En cuanto tiempo Ramos se pregunta “que hice?”, “Creo que Diego Ramos es parte del decorado por eso no habla”, “Cuál sería la función de Diego Ramos con Rial ajdjadj NO EN TIEN DO”, “Diego Ramos con cara de que hago yo acá? Me aburro! Porqué me fui de VL????”, “Descuéntenle el día a Diego Ramos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que tomaron de punto al apuesto actor.