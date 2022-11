Peluca rubia y vestido transparente, el look de “mujer fatal” de Sol Pérez con el que cautivó en Gran Hermano

Sol Pérez es de las mujeres más lindas de Argentina y de las que mejor sabe cómo explotar al máximo su belleza y sensualidad. La presentadora de televisión se roba todas la miradas donde sea que vaya, pero en redes sus publicaciones estallan de “likes”.

La modelo regresó a la televisión, a la pantalla de Telefe, y es una de las analistas del Debate de Gran Hermano. Con amplia experiencia en realities, Sol Pérez opina sobre los distintos temas que se presentan y es de las más queridas del panel.

Es que la “chica del clima” lo da todo en cada aparición televisiva, con looks llamativos que dan qué hablar. Tal como ocurrió en las últimas horas, cuando Sol se presentó en el programa de este lunes con una peluca larga y rubia que realzó un vestido negro, completamente transparente, que dejó ver de más.

Sol Pérez incendió las redes con su look.

Si hay algo que la distingue a Sol de muchas otras mujeres, es que no le afecta el qué dirán. Desde el comienzo de su carrera en el medio vistió las prendas que a ella le gustaban y no lo que le imponían, y hasta el día de hoy mantiene esa postura.

Es por eso que al Debate fue con la peluca, un revelador vestido negro con el que se le vio la ropa interior, y completó el “outfit” de la noche con unas sandalias rojas de tiritas, altas y de taco fino.

“Lista para una nueva noche en @granhermanoar”, escribió Sol al pie de su posteo que en menos de una hora cosechó más de 86 mil “me gustas”.

“Bomba”, “Es bella pero esa peluca no le queda bien”, “Eso se llama darlo todo! Tus look , ya son parte de GH ..”, “Que hermosa mujer sos un beso”, “Barbie del conurbano”, “Tan linda que está vestida..que lastima esa peluca un rojo le quedaría mejor”, fueron solo algunos de los comentarios en los que no faltaron las críticas a la decisión de ponerse una peluca.

Sol Pérez enamoró al lucir un escote pronunciado

Sol Pérez es muy activa en las redes sociales y tiene una relación fluida con los más de cinco millones de usuarios que la apoyan en Instagram.

La Sobri se lució para las redes con su look que usó en la edición de este jueves de Gran Hermano. Allí, posó con un vestido negro con detalles de flores azules, con escote pronunciado.

Sol Pérez enamoró con su look

El look de Sol Pérez para GH