Paula Chávez compartió una foto y le preguntaron si estaba embarazada, se enfureció y respondió sin titubear

De los cuerpos ajenos no hay que hablar ni opinar porque no nos pertenece porque no tenemos noción del daño que podemos realizarle a la otra persona y porque no conocemos la situación que está atravesando. Si bien cada vez son menos los que señalan los físicos, todavía quedan muchos y más en las redes sociales.

Le pasó recientemente a Paula Chaves, quien compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram y varios usuarios enfocaron su mirada en la pancita de la modelo y le preguntaron si estaba embarazada. Y claro, cansada de todo lo que se dice de su cuerpo y del de los demás, ella contestó sin filtros.

“No estoy embarazada”, escribió primero en la historia con la publicación de la polémica. Se trata de un post que subió con dos fotografías, una donde se ve sola, posando para la cámara, seria y la otra, sonriente con su hijo Baltazar abrazado.

Paula Chaves respondió sin filtros a quien le consultaron si estaba embarazada

Y a modo de reflexión, la mujer de Pedro Alfonso y madre de tres pequeños sumó: “Si una panza no es chata, solo puede ser embarazo... estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las reales”.

En la foto donde aparece sola luce un vestido animal print suelto, con una campera de jean, zapatillas y una cartera colgada en su hombro. Paula posa con su brazo izquierdo cruzado hacia abajo del derecho y ahí marca su barriga natural. La que llamó la atención de los tuiteros.

Paula Chaves respondió sin filtros a quien le consultaron si estaba embarazada

Paula Chaves es modelo y vive de su imagen aunque no tolera ver cómo la sociedad siempre critica a quienes tienen al frente. En este momento está en México, con sus hijos menores, Baltazar y Filipa, trabajando para una marca de tinturas de cabello.

Qué opina Paula Chaves sobre quienes la critican en las redes sociales

Paula Chaves es una de las modelos y conductoras más queridas del medio, supo ganarse su lugar en los programas de televisión y con “Bake Off Argentina” coronó su puesto delante de las cámaras.

Hace un tiempo atrás, la artista habló en exclusiva con Teleshow y habló de los haters, de esos usuarios que la critican por muchas de las cosas que comparte en las redes sociales.

Paula también cuestionó la apertura de boliches en relación con otras medidas preventivas.

“Comparto lo mío para que si a alguna le resuena lo pueda tomar y se sienta acompañada. No quiero lavar cabezas. La maternidad me despertó eso, me siento una apasionada y este año estoy haciendo un curso de doula. Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera. Me encanta acompañar a las mujeres en los procesos de gestación, de parto, de puerperio, siento que hay como un ámbito descuidado que no se cuenta tanto. Eso de romantizar la maternidad y que todo está bárbaro y no, es re oscura la maternidad. Nos refleja con nuestra propia sombra, con nuestra propia herida de cuando somos chicos”, dijo.

Además habló de su rol maternal: “A veces mis amigas me dicen ‘Pau, ¿por qué buscás tan profundo?’ y bueno, es mi necesidad, no digo que sea la misma para todos. A mí me surgió así, buscar me sirvió, por ejemplo, para intentar sanar el vínculo con mi mamá porque, aunque la ame con toda mi alma y sea mi mamá, todos tenemos esa herida primal que no está muy identificada”.

Paula Chaves junto al jurado del certamen.

Fotografías amamantando a sus hijos ya no tan bebés o sin medias en sus piecitos fueron motivos de críticas o comentarios en su contra. “Debe tener los piecitos helados”; “Siempre descalza, ¿no le da frío?”; “¿Por qué ella lleva botas y la bebé ni medias?”; “No camina pero sus pies sienten calor y frío”. Frente a lo que Paula prefirió el silencio.