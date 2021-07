Para Pampita hay una “fantasía mediática” con su familia, la que incluye a Benjamín Vicuña y la China Suárez

Pampita está en plena grabación del reality de su embarazo, centrado en la maternidad, y dio en Intrusos algunos detalles sobre lo que se verá en pantalla. La modelo confirmó que Benjamín Vicuña no será parte del programa en el que muestran su intimidad, y mucho menos la China Suárez, con quien se conoció en el último tiempo que tiene una buena relación, pero Pampita ella asegura que es así “casi desde el principio”.

La conductora de Pampita Online habló con Rodrigo Lussich y contó que el programa se va a centrar en ella, pero aparecerán sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio. Para ello, habló con Benjamín Vicuña y llegaron a un acuerdo para que los chicos estén cómodos y cuidados, pero recibió el visto bueno del actor chileno.

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, adelantó Pampita.

Además, desmintió que su expareja y padre de sus hijos vaya a participar. “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos. ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’. Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”.

Carolina también explicó que no es nueva su buena relación con la China Suárez, pero que es algo que ellos nunca quisieron salir a desmentir o exponerlo. “Fue una elección desde un primer momento, de priorizar a los chicos y llevarnos bien. Había que criar a chicos muy chiquitos. Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros no nos exponemos mucho para demostrarles lo contrario porque nos parece que es algo íntimo”.

“En un momento se dijeron tantas cosas y se seguían diciendo a través de los años que preferimos que paren, porque no es así y no es sano para nuestros hijos tampoco. Es una familia donde el amor tiene que reinar y se lo tenemos que demostrar los grandes a los chicos. Se lo demostramos con el ejemplo”, cerró.