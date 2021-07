Papelón: Marcelo Tinelli ignoró a un invitado especial en La Academia y no se lo perdonaron

Las redes sociales mostraron un incómodo momento que se vivió al aire de ShowMatch (eltrece) cuando Marcelo Tinelli ignoró a Maximiliano Martínez cuando este le extendió su mano para saludarlo.“Te imaginás tener enfrente a Maxi y no saludarlo”, escribió un usuario junto al video del momento en el que se puede ver al conductor saludar al abogado Fernando Burlando y obviar el saludo de Maxi que estaba a su lado y quedo con el brazo en alto, según La Nación.

Maxi es personajes muy querido en las redes sociales por su cariño con los animales y su talento culinario que comparte con más de 75 mil seguidores en Twitter y más 155 mil en Instagram.

Además, el joven es un ferviente hincha de Boca Juniors, algo que hizo que hasta el propio streamer español ibai comparta un meme de él. Tal es la fama de Martínez, que participará de la próxima tira de Polka 1-5/18, que se centrará en la vida de una comunidad que vive en una villa de emergencia.

Luego de la viralización del clip, Maxi compartió el video y escribió: “Tranqui amigos/as no pasa nada. Capaz que de verdad no me vio, que estaba al lado de Fernando Burlando. Puede pasar, yo saludé siempre con respecto y humildad como lo hago con toda la gente. Muchísimas gracias por el aguante de siempre en las redes sociales los quiero”.