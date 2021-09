Paolla Oliveira admite que su papel en Dulce Ambición la hizo “estar más segura”

La vemos en Dulce Ambición y percibimos una mujer segura, poderosa y decidida de hacer lo que haga falta para conseguir lo que quiere.

Puede que el papel de Vivi Guedes, interpretado por Paolla Oliveira, sea uno de los más fuertes de la novela. Cada uno con sus diferentes características, Vivi es una joven adoptada por una familia de São Paulo que se convierte en “esta mujer influyente digital segura, poderosa”, define Paolla.

La actriz conversó con Globo, la cadena encargada de producir la telenovela, y explicó lo que el papel de Virginia le dejó en su vida personal.

"Cuando no tengo miedo a ser feliz, no tengo miedo a los juicios, mucho más preocupado por lo que digo, por lo que siento, que por los ojos que me rodean... Y mira, hay muchos ojos".

“Aprendí a lidiar con las redes. Vivi me está ayudando a estar más segura”, admite la actriz. Y asegura que su personaje es una mujer con fuerza y con muy buen sentido de la moda.

“Es fashion, atrevida, segura, intrépida. También me gustan las tendencias y estoy aprendiendo a usarlas a diario. La ficción me está acercando a eso y lo estoy disfrutando. Sigo revistas de moda, contenido, fotógrafos, marcas que me gustan.”

Para conformar su personaje, Paolla se sumergió en el universo de influencers digitales e hizo hincapié en dos figuras conocidas en su país: Carlinhos Maia y Camila Coutinho. “Vivi es una mezcla de estas personalidades. Tomé un poco de cada uno y creé a esta mujer”, dice Paolla.

La actriz se ha convertido en una verdadera influencer en redes sociales. Sin embargo, ella misma no oculta que muchas veces recurre a filtros para darle un tono diferente a las fotos en las redes sociales.

“¿Por qué no? ¿Por qué no usar el mejor ángulo, un filtro, no te ves de la mejor manera? Yo lo he usado, sí. ¿Y por qué no poner una cara al sol, sin maquillaje? Yo lo hago mucho. Los filtros son geniales, pero a mí también me gusta ser espontáneo y no necesito este artificio”.

