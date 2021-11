Pampita tiene una doble y Guido Kaczka la descubrió en su programa: “No se puede creer”

Guido Kaczka una vez más sorprendió con su segmento de “parecidos” en Bienvenidos a Bordo (Eltrece). En esta oportunidad, el conductor encontró a la doble de Pampita, una cordobesa de 36 años que tiene rasgos similares a la modelo.

Esta sección del programa es una de las favoritas del público, ya que junto a Guido se divierten tratando de adivinar a qué celebridad o figura del espectáculo se parecen quienes se presentan. Y ocurre que algunas sí se parecen, pero otras no tanto.

Y, así como Wanda Nara y la China Suárez, en el segmento del programa de Guido también apareció la doble de la jurado de Showmatch La Academia. Apenas abrió la puerta de los Parecidos, el conductor casi no dudó de quién se trataba.

Pampita tiene una doble y es cordobesa.

El presentador no pudo ocultar su asombro al ver a la joven, quien podía pasar perfectamente como la hermana de Pampita por su gran parecido.

“No, pero locutor, la parada, mirá, mirá”, lanzó Kaczka cuando la hizo pasar. Rápidamente, en medio de dudas, Guido le preguntó de dónde era, a lo que la joven respondió: “Soy cordobesa, pero vivo acá en Buenos Aires”. “Locutor, yo creo que no le estoy pifiando”, acotó el conductor aún sin poder creer lo que estaba viendo.

Pampita confesó que es una “adicta” al celular

la conductora reconoció que hay algo que la puede por completo y es el celular. “¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?”, le preguntó su panelista Pablo Muney, quien la encontró con su teléfono en la mano mientras se preparaban para grabar “Pampita Online”.

Ante la consulta, la conductora consultó en su teléfono y reveló asombrada: “¡Qué bárbaro! Casi cuatro horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”.

Pampita en Showmatch.

“Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”, explicó.

Además, explicó que aprovecha los ratos libres para “contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”.