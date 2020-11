Pampita participó de “Santo sábado”, el programa de El Pelado López y allí reveló un secreto sobre su cuerpo; y es que tiene el brazo derecho mucho más corto que el izquierdo. Ante la cara de sorpresa del conductor, la modelo se explayó.

“Jamás conté que tengo un brazo más largo que el otro”, dijo Pampita tras la consigna de contar algo oculto. Y ella siguió: "Cuando era joven sufrí un accidente automovilístico muy grave que me demandó un tiempo muy largo de recuperación, y como durante mucho tiempo quedé sin mover una parte del cuerpo se me atrofiaron los músculos y el brazo me quedó bastante más corto que el otro”.

“¿Pero mucho más corto...?”, dijo El Pelado y ella le mostró estirando los brazos y dejando uno al lado del otro: “Mucho. Mirá”. “¿Cuántos centímetros?”, consultó y la también conductora confió: “Y... no sé. Bastantes”.

Recordemos que la ex jurado del “Bailando”, el 12 de mayo de 2001, cuando tenía 22 años, fue protagonista involuntaria de un accidente ocurrido en la ruta 205, a la altura de la localidad bonaerense de Saladillo. Si bien no se sabe si se trata de este siniestro el que la dejó con dicho inconveniente, este fue uno que la marcó.

Carolina Ardohain regresaba a Buenos Aires en el asiento trasero de un Ford K junto a productores del programa “El rayo”, tras cubrir la maratón de Marcelo Tinelli en Bolívar. El coche mordió la banquina, dio varios tumbos y terminó en un campo. Pampita sufrió traumatismos y debió ser internada de urgencia.