Pampita reveló con qué jugador pasaría una noche de amor: “¿Messi o Icardi? ¿No se puede estar con...?”

Desde que Lionel Messi arribó al Paris Saint-Germain ha estado en el foco de todos los medios, tantos deportivos como de espectáculos. Uno de los temas que estuvo en boca de todos es como sería la relación del astro y su familia con Mauro Icardi y Wanda Nara. Este martes, en Pampita Online (Net TV) compararon características de los dos futbolistas y Carolina Pampita Ardohain realizó una confesión que sorprendió a los presentes.

Mientras comparaban los diferentes looks de Messi e Icardi, la conductora se prendió a la charla remarcando que a pesar de mantener estilos diferentes, ambos marcan tendencia y las marcas los contratan de todas formas. De inmediato, Gabriel Oliveri quiso poner un poco de pimienta al debate y les preguntó a sus colegas: “¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás?”.

Mientras algunos de los panelistas bromearon nombrando a Antonela Roccuzzo, Pampita contestó sin dudar: “¿No se puede estar con los dos?”, inmediatamente la conductora aclaró: “Yo para que no se quede afuera ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Por eso”.

Me imagino que no te habrá pasado que para que uno no se quedara mal te acostaste con los dos”, retrucó ante las cámaras Oliveri, quien además de panelista es íntimo amigo de la modelo. Carolina negó sorprendida: “No, esto es un hipotético”.

“Para mí Icardi está mucho mejor” disintió el propio Gabriel. Mientras que Cora Debarbieri confesó que a ella también le gustaría poder estar con los dos. Por último, Karina Iavícoli reveló algo sobre el capitán de la Selección Argentina: “Tengo buenas referencias de Lionel... Hace mucho tiempo él estuvo con una argentina que habló muy bien de él, pero no la quiero nombrar”, aseguró dejando a todos con la duda sobre quién podría ser esa famosa.