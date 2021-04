Pampita mostró por primera vez la carita de su hija en una ecografía

Carolina Pampita Ardohain transita su sexto mes de embarazo y mostró por primera vez la cara de su hija que espera junto a su marido, Roberto García Moritán.

La carita de perfil de la niña, de la cual todavía se desconoce su nombre, también fue replicada por el financista, quien le agregó un emojie de un corazón.

Automáticamente sus seguidores lanzaron su predicciones sobre a que integrante de la familia se parecía. Cabe recordar que la modelo ya es madre de Blanquita (fallecida en 2012), Beltrán, Benicio y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La modelo ya confirmó que recibió la propuesta de ViacomCBS para grabar un reality en el que mostraría como transita los últimos días de gravidez hasta el nacimiento de la beba “Por ahora es sólo un rumor, es lindísima la propuesta, pero no está concretada, no está firmada. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos, ni que los chicos tengan que actuar o mucho menos. Sería enfocado en mi embarazo, en todos los proyectos que hago aparte de los que ven de la tele, porque tengo un montón de cosas personales que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos...”, dijo.