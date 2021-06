Pampita habló sobre la “lista negra” de amantes de Benjamín Vicuña que mencionó su amiga Angie Balbiani

En su visita al ciclo “Los Ángeles de la Mañana”, Angie Balbiani habló de una grieta entre Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “La China” Suárez. Mientras era consultada por este conflicto, surgió el nombre de Isabel Macedo y la amiga de la modelo confirmó que Benjamín Vicuña fue infiel con la actriz: “La grieta tiene que ver con que si soy amiga de Carolina, voy a estar siempre del lado de Carolina”.

Frente a estos dichos, la modelo fue consultado al respecto por un móvil de LAM, en el que habló de diversos temas, como su presente profesional o del reality en el que planea mostrar su parto. Pero su cara cambió completamente cuando le preguntaron por los dichos de Balbiani y la lista negra de posibles amantes del actor chileno.

La movilera del programa, Maite Peñoñori le comentó: “Angie dijo que hay una lista de mujeres, que por fidelidad absoluta, amistad y cariño a vos, siempre van a estar como en la grieta, en la vereda de enfrente. Me dijo que si te la pregunto a vos puede ser que me la des sin filtros y embarazada. Isabel Macedo fue una de las que nombró”. Entonces, Pampita reaccionó: “No me gusta además que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Tampoco me gusta que la prensa busque eso. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa y cuido mucho el vínculo familiar”, expresó la conductora, con altura pero visiblemente fastidiada.

Mientras la notera le recalcaba que nunca la habían escuchado hablar de la China Suárez, y que junto a Macedo, integraría una “lista negra”, Pampita aclaró: “Nunca, porque no lo necesito. Tengo un montón de cosas lindas para contarles. No me paran de pasar cosas, así que no necesito hablar de otras personas. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”, remató Ardohain.