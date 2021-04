Video: Pampita, embarazada de seis mes, se metió en la polémica de Julia Mengolini y la marihuana

Luego de la periodista Julia Mengolini admitiera que consumió consumió marihuana durante la gestación de su hija Rita , distintas personalidades del medio se refirió a sus dichos. Una de estas fue Pampita , quién está embarazada de seis meses y abrió el juego en su programa de Net TV dando espacio al debate. Tanto ella como sus panelistas se mostraron en absoluto desacuerdo con la ex “Duro de domar”.

La periodista Julia Mengolini. Foto: Gentileza

La modelo comenzó diciendo en “Pampita Online”: “Todos los programas diciendo ‘¿es apología de la droga contar tu experiencia personal?’, ‘¿Cómo lo tomarán otras madres que están transitando lo mismo?’ Por ahí dicen ‘si ella fumó, yo fumo. No pasa nada’. Además, en un momento dice que su doctor se lo aprobó”.

En ese contexto, Alejandra Martínez, la ex Gran Hermano que forma parte del ciclo, llevó el desarrollo de la historia y explicó que los comentarios de la comunicadora surgieron en su programa de radial Segurola y Habana, a través de la radio Futurock. “La verdad, tremendas las declaraciones que ella hizo”, sentenció.

Luego, quien tomó la palabra fue la pareja de Roberto García Moritán. “Todo lo que consumimos le llega a nuestro bebé. Todo, absolutamente todo. Un vaso de agua, un vaso de jugo”, especificó. Y después, determinó: “Ni hablar cuando tiene que ver con lo pulmonar, que te va a la sangre y esa sangre es la que está formando a tu bebé dentro de la panza”.

En ese orden de ideas, la pronta jurado de Showmatch, La Academia 2021, agregó: “No es algo para decir públicamente si lo hiciste. No voy a juzgar a nadie, porque me parece que eso es tan personal como uno quiere llevar su embarazo y cómo cuidar su bebé, pero no es algo para andar gritando a los cuatro vientos”.

Por último, Pampita concluyó: “Que hablen los especialistas así nos dan cátedra y nos explican bien cómo influimos absolutamente en todo lo que es el crecimiento del bebé con lo que transitamos día a día”.