Pampita dio la vueltita luciendo un vestido escotado, apretado y con mucha piel

Pampita destaca siempre por su belleza y en esta ocasión no fue diferente. Cautivó a todos luego de subir una historia con un vestido verde metalizado con la espalda descubierta y un gran escote que permitía que su delantera destaque.

La conductora tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram que cada vez que sube una post le dan las razones de fanatismo por ella. No es noticia que Pampita tiene múltiples enamorados y es, incluso, considerada una de las mujeres más lindas de Argentina.

En esa lista se encuentran algunas mujeres del país, pero el primer puesto está discutido entre dos: Pampita y la China Suárez. Ambas chicas, desde jóvenes, han dejado ojos alertas, a lo largo y ancho del país.

Lo cierto es que Pampita tiene 45 años y sigue destacando por lo bella que se encuentra. La nacida en La Pampa se encuentra en los medios de televisión hace muchos años y muestra constantemente los outfits que elige para aparecer.

Miami: el destino que eligió Pampita para vacacionar

La modelo viajó con un grupo de amigos a las playas de Estados Unidos. El fin fue descansar antes de retomar los trabajos pendientes en el país. Ella compartió todos los detalles que disfrutaron.

Previo a este viaje, desembocó en Brasil y Punta del Este, en este último festejo su cumpleaños número 45, el pasado mes de enero. Todas sus estadías están reflejadas en su enorme sonrisa en cada posteo de redes sociales.

La conductora utiliza su Instagram para compartir día a día su rutina. Lo realiza con tal simpatía que a sus seguidores les encanta.

Uno de los ejemplos más claros de lo mencionado, es el hecho de que recientemente compartió una foto donde se veía que tenía las uñas de los pies pintadas y fans le dejaron marcado ese detalle.

Fue la propia Carolina quien rápidamente y con humor le respondió: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.

El lujoso departamento de Pampita en Miami.

Todavía se está a la espera de que Pampita arribe nuevamente al país argentino a continuar los trabajos que tiene dentro de los medios.

El detalle de mostacillas de color y espalda cruzada en la microbikini negra de Pampita.

Pampita y Floppy Tesouro hicieron match con microbikini negra.