Pampita, embarazada de cuatro meses, tiene coronavirus: uno de sus hijos, con síntomas

A cuatro meses de embarazo y después de un feliz anuncio de una niña en camino, Pampita Ardohain confirma que se contagió de coronavirus. La modelo había viajado con su familia, Roberto García Moritán y sus hijos al Caribe para celebrar su cumpleaños y dar la noticia al mundo. Muchos de sus amigos los acompañaron en la celebración, por lo que no se sabe bien cuándo es que la modelo se contagió.

La noticia fue dada en Los Ángeles de la Mañana, cuando Laurita Fernández retomó la primicia dada por Maite Peñoñori. “Lamentablemente tenemos una noticia de último momento. Confirmado, Pampita con coronavirus”, dijo la conductora que se encuentra reemplazando a Ángel De Brito.

“Se había hablado de un contacto estrecho y de que estaba a la espera de un resultado. Dio PCR positivo. Traté de hablar con ella, no contestó, pero tenemos confirmado por dos fuentes distintas”, explicó Peñoñori. Hace apenas un día había llegado la noticia de un posible contagio.

“Me cuentan que ella se fue a hisoparse no por síntomas o sentirse mal, si no porque tiene este viaje a Miami por un cumpleaños de quince y necesitaba un pcr negativo para subirse al avión. Cuando se lo hace le comunican que dio positivo y está aislada con Roberto García Moritán”, agregó la angelita. “Ellos volvieron de México el jueves pasado. Hoy a un avión no te subís si no tenés un pcr negativo. Cuando se vuelve del exterior, por más que tengas tu hisopado negativo, corresponde hacer un aislamiento de siete días, sí o sí”.

Las informaciones de ahora son que uno de sus hijos ha comenzado a sentir malestares y ha presentado síntomas. “Ella en estos días, el fin de semana, estuvieron los hijos de ellos con unos amigos el fin de semana. Carolina empezó a avisarles a las personas con las que tuvo contacto estrecho y así lo supimos”, extendió Maite.